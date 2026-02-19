Молодежь должна отчетливо видеть свои перспективы, заявил Медведев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Молодежь России должна отчетливо видеть свои перспективы и в производстве, и в науке, и в развитии отечественных технологий, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Надо, чтобы молодежь отчетливо видела свои перспективы и в производстве, и в науке, и в развитии отечественных технологий», — сказал Медведев в ходе первого отраслевого окружного форума партии «Есть результат!» партии «Единая Россия» в Екатеринбурге.
