Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодежь должна отчетливо видеть свои перспективы, заявил Медведев

Медведев: молодежь должна видеть перспективы в различных сферах деятельности.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Молодежь России должна отчетливо видеть свои перспективы и в производстве, и в науке, и в развитии отечественных технологий, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Надо, чтобы молодежь отчетливо видела свои перспективы и в производстве, и в науке, и в развитии отечественных технологий», — сказал Медведев в ходе первого отраслевого окружного форума партии «Есть результат!» партии «Единая Россия» в Екатеринбурге.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше