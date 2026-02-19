Ричмонд
Идея классная, но очень смелая: мэр Казани оценил проект моста через озеро Кабан

Ильсур Метшин назвал проект моста через озеро Кабан красивым и очень смелым.

Источник: Комсомольская правда

Мост через озеро Кабан, которые получил название «Сокровище нации» — достойная, интересная, но очень смелая идея, если начать ее реализацию. Так мэр Казани Ильсур Метшин отозвался о проекте моста Элины Сафаровой на презентации третьей очереди набережной озера.

«Идея действительно классная, хотя некоторым она показалась слишком смелой», — прокомментировал мэр Казани.

Также Ильсур Метшин рассказал, что в центре набережной планируется музей современного Татарстана. Глава Казани выразил надежду, что проект скоро созреет, но в настоящее время его воплощение в жизнь — серьезный вызов и с точки зрения стоимости, и с точки зрения проработки.

Кроме того, мэр отметил, что с эстетической точки зрения проект очень красив.

«Это не просто мост, а своего рода жемчужина озера Кабан», — сказал Ильсур Метшин.