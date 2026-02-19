Уфимская банда украла почти сотню миллионов у банков: членам ОПГ дали до 12 лет тюрьмы

По данным Объединенной пресс-службы судов Башкирии, ОПГ создал в 2019 году 33-летний уроженец Салавата. Он зарегистрировал ИП в сфере права и под прикрытием легального бизнеса размещал в соцсетях, в торговых центрах, на автовокзалах объявления о «помощи в одобрении кредита», «получении денег с последующим банкротством» и даже «трудоустройстве». Откликнувшихся граждан вовлекали в схему: они становились заемщиками, предоставляя в банки поддельные трудовые книжки и справки о доходах.