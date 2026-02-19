Уфимская банда украла почти сотню миллионов у банков: членам ОПГ дали до 12 лет тюрьмы

Советский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело против организатора и 23 участников преступной группы, осуществлявшей аферы в сфере кредитования. В зависимости от роли в банде их признали виновными в мошенничестве, подделке документов и покушении на хищение средств.
По данным Объединенной пресс-службы судов Башкирии, ОПГ создал в 2019 году 33-летний уроженец Салавата. Он зарегистрировал ИП в сфере права и под прикрытием легального бизнеса размещал в соцсетях, в торговых центрах, на автовокзалах объявления о «помощи в одобрении кредита», «получении денег с последующим банкротством» и даже «трудоустройстве». Откликнувшихся граждан вовлекали в схему: они становились заемщиками, предоставляя в банки поддельные трудовые книжки и справки о доходах.
Группа действовала слаженно, были оборудованы компьютеры со специализированными программами. С июля 2019 по февраль 2021 года мошенники провернули более 27 хищений на общую сумму свыше 90 миллионов рублей. Еще свыше 60 миллионов банки не выдали — не одобрили кредиты нескольким подставным заемщикам.
Суд приговорил участников ОПГ к срокам от 2 до 12 лет лишения свободы. Четверым назначено условное наказание, еще двоим предоставили отсрочку до того момента, как их детям исполнится 14 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.
