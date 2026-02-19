Эксперт Свириденко: для развития Сибири нужен консорциум аналитических центров

КРАСНОЯРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Консорциум аналитических центров, которые занимаются вопросами развития Сибири, необходимо создать для реализации проектов в этой сфере. С таким предложением на Всероссийской научно-практической конференции «Сибирский экспресс — 2026» выступил исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина П. А. Антон Свириденко.
«Первое — стоит подумать, может быть, о создании консорциума аналитических центров. Может быть сделать дата-хаб, потому что объем исследований, который накоплен, он очень большой. Как-то все объединить в единый информационный ресурс, чтобы интересующиеся там искали информацию», — сообщил Свириденко.
По словам советника ректора Сибирского федерального университета, директора Сибирского института экономики роста им. П. А. Столыпина Михаила Васильева, за последние пять лет опубликовано несколько тысяч статей по вопросам развития Сибири.
Свириденко отметил, что от работы научного, аналитического сообщества зависит скорость трансформации, и сейчас в вопросах развития Сибири наблюдается разность векторов. «Можно попробовать привести усилия всех аналитических институтов, которые занимаются пассионарной идеей нового освоения Сибири, в какое-то единое русло», — резюмировал эксперт.
О конференции.
Всероссийская научно-практическая конференция «Сибирский экспресс — 2026» организована Советом по вопросам развития Сибири при председателе Совета Федерации, ведущими научными и образовательными учреждениями, прикладными исследовательскими центрами для обсуждения стратегических направлений развития Сибирского федерального округа. Конференция проходит в Красноярске 19−20 февраля.