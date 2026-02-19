В Самаре с 1 февраля повысили тариф на похоронные услуги

Тарифы на похоронные услуги выросли в Самаре. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии. Оно вступило в силу с 1 февраля.
«Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 9678,63 рублей», — говорится в документе.
В перечень включены само погребение (6293,53 рублей), перевозка тела на кладбище (1090 рублей), предоставление и доставка гроба и других нужных для похорон предметов (2295,10 рублей). Документы, которые нужны для погребения, оформляют бесплатно.
Тарифы на похоронные услуги в Самаре индексируют ежегодно, так, в 2025 году он составлял 9165 рублей.