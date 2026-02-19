Ричмонд
В Самаре с 1 февраля повысили тариф на похоронные услуги

Стоимость услуг по погребению умерших в Самаре повысили до 9678 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Тарифы на похоронные услуги выросли в Самаре. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии. Оно вступило в силу с 1 февраля.

«Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 9678,63 рублей», — говорится в документе.

В перечень включены само погребение (6293,53 рублей), перевозка тела на кладбище (1090 рублей), предоставление и доставка гроба и других нужных для похорон предметов (2295,10 рублей). Документы, которые нужны для погребения, оформляют бесплатно.

Тарифы на похоронные услуги в Самаре индексируют ежегодно, так, в 2025 году он составлял 9165 рублей.