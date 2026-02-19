Ричмонд
Генпрокуратура Беларуси: экс-глава Минсельхозпрода Брыло обвиняется в получении взятки $1,5 млн

Экс-глава Минсельхозпрода Брыло обвиняется в получении взятки на $1,5 млн.

Источник: Комсомольская правда

Генпрокуратура Беларуси сообщила, что экс-министр сельского хозяйства Игорь Брыло обвиняется в получении взятки 1,5 миллиона долларов. Подробности Подробности озвучил на пресс-конференции заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает Sputnik.by.

Алексей Стук уточнил, что сейчас слушается уголовное дело, касающееся предприятия молочной отрасли «Бабушкина крынка» (подробнее мы писали здесь). По его словам, экс-глава Минсельхозпрода обвиняется во взятке в 1,5 миллиона долларов.

Ранее мы собрали, что известно по делу о коррупции в молочной отрасли, по которому КГБ задержало более 25 человек в Беларуси, высказался президент Беларуси Александр Лукашенко, а в материалах «светятся и члены правительства».

Тем временем прокуратура раскрыла причину задержания экс-заместителя председателя исполкома в Гродненском районе.

