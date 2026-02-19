Трое лучников из Забайкалья выступят на Чемпионате Европы в Болгарии

Забайкальские стрелки из лука Арсалан Балданов, Тимур Дымбрылов и Билигто Тудупов вошли в состав сборной России и отправились на Чемпионат и Первенство Европы. Как сообщает ZabNews со ссылкой на региональную федерацию стрельбы из лука, соревнования проходят с 16 по 21 февраля 2026 года в болгарском городе Пловдиве.
— Всего страну представляют 23 спортсмена, из них 14 юниоров. Все выступают в нейтральном статусе. При этом взрослым лучникам разрешили участвовать только в личных состязаниях, а юниорам — еще и в командных зачетах, — пишут журналисты.
