Трое лучников из Забайкалья выступят на Чемпионате Европы в Болгарии

Соревнования проходят с 16 по 21 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Забайкальские стрелки из лука Арсалан Балданов, Тимур Дымбрылов и Билигто Тудупов вошли в состав сборной России и отправились на Чемпионат и Первенство Европы. Как сообщает ZabNews со ссылкой на региональную федерацию стрельбы из лука, соревнования проходят с 16 по 21 февраля 2026 года в болгарском городе Пловдиве.

— Всего страну представляют 23 спортсмена, из них 14 юниоров. Все выступают в нейтральном статусе. При этом взрослым лучникам разрешили участвовать только в личных состязаниях, а юниорам — еще и в командных зачетах, — пишут журналисты.

Кстати, ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что на Байкале проходит выставка ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest. Особое внимание туристов привлекает композиция «Колыбель», созданная 36-летним Алексеем Ягелем, скульптором из Пермского края. Она представляет собой фигуру младенца, лежащего в водах священного озера. Смотрите фото.

