Краснов призвал упростить получение судебной корреспонденции

«Считаю необходимым внести изменения в законодательство в части обязательности получения судебной корреспонденции физическими и юридическими лицами через аккаунт на “Госуслугах”. В этих случаях в полной мере должны использоваться базы данных налоговых органов. Это существенно упростит доступ граждан к судам, исключит возможные злоупотребления, связанные с намеренными неявками в судебные заседания, сократит бюджетные расходы по направлению соответствующих извещений и иных документов», — сообщил Краснов.