Краснов призвал упростить получение судебной корреспонденции

Краснов призвал упростить получение судебной корреспонденции через «Госуслуги».

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Необходимо внести изменения в законодательство в части обязательности получения судебной корреспонденции физическими и юридическими лицами через аккаунт на «Госуслугах», заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

«Считаю необходимым внести изменения в законодательство в части обязательности получения судебной корреспонденции физическими и юридическими лицами через аккаунт на “Госуслугах”. В этих случаях в полной мере должны использоваться базы данных налоговых органов. Это существенно упростит доступ граждан к судам, исключит возможные злоупотребления, связанные с намеренными неявками в судебные заседания, сократит бюджетные расходы по направлению соответствующих извещений и иных документов», — сообщил Краснов.

Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.

