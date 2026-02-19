Медведев рассказал о развитии промышленного суверенитета России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Задачи развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета всегда были в центре внимания России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Первый отраслевой окружной форум партии «Есть результат!» проходит в четверг в Екатеринбурге.
«Задачи развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета всегда были в центре внимания нашего государства», — сказал Медведев в ходе форума.
