Петербургский Чижик-Пыжик утеплился

Кто-то утеплил скульптуру Чижика-Пыжика в Петербурге: на птичку надели зеленую кофту с капюшоном. Об этом пишет 19 февраля телеканал «Санкт-Петербург».
Чижик-Пыжик установлен на набережной реки Фонтанки на постаменте. Такое расположение породило городскую легенду, согласно которой можно загадать желание и попасть монеткой в постамент, и оно точно сбудется. Летом возле скульптуры собираются туристы и местные жители, испытывающие удачу.
Ранее на Piter.TV: мужчина пожаловался в ГАТИ на скульптуру «Хищник» в Невском районе Петербурга. Объект создан по мотивам американского боевика, его относят к неформальным достопримечательностям.