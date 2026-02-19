Ричмонд
Петербургский Чижик-Пыжик утеплился

Скульптура установлена на набережной реки Фонтанки на постаменте.

Источник: телеканал "Санкт-Петербург"

Кто-то утеплил скульптуру Чижика-Пыжика в Петербурге: на птичку надели зеленую кофту с капюшоном. Об этом пишет 19 февраля телеканал «Санкт-Петербург».

Чижик-Пыжик установлен на набережной реки Фонтанки на постаменте. Такое расположение породило городскую легенду, согласно которой можно загадать желание и попасть монеткой в постамент, и оно точно сбудется. Летом возле скульптуры собираются туристы и местные жители, испытывающие удачу.

Ранее на Piter.TV: мужчина пожаловался в ГАТИ на скульптуру «Хищник» в Невском районе Петербурга. Объект создан по мотивам американского боевика, его относят к неформальным достопримечательностям.