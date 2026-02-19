Петербургский Чижик-Пыжик утеплился

Чижик-Пыжик установлен на набережной реки Фонтанки на постаменте. Такое расположение породило городскую легенду, согласно которой можно загадать желание и попасть монеткой в постамент, и оно точно сбудется. Летом возле скульптуры собираются туристы и местные жители, испытывающие удачу.