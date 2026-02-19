В Котово запустили насосы после устранения утечки

— В настоящее время идет постепенное заполнение системы водоснабжения, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось об остановке насосов на водозаборе утром 19 февраля из-за утечки в машинном отделении.
В Котово Волгоградской области завершены аварийные работы на водозаборе Филино. Как сообщили районные власти, насосы запущены и работают в штатном режиме.
