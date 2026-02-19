Правительство рассмотрит вопрос финансовой поддержки Белгородской области

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Кабмин рассмотрит вопрос о выделении еще 2 миллиардов рублей Белгородской области для поддержки жителей, потерявших жилье, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Сегодня в повестке вопрос о выделении дополнительно 2 миллиардов рублей Белгородской области, финансирование пойдет на поддержку жителей, утративших свои дома и квартиры», — сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
По его словам, важно, чтобы люди получили средства без задержек и как можно быстрее.