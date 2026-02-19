Ричмонд
Омичам пообещали нерушимый график доставки пенсии в праздничные дни

Согласно информации УФПС Омской области, доставка пенсий и социальных выплат региональными почтальонами, будет осуществляться в обычном режиме.

Источник: Комсомольская правда

В УФПС Омской области озвучили график работы омских почтовых отделений, который будет изменен в связи с Днем защитника Отечества. При этом, как уверяют в ведомстве, доставка пенсий и социальных выплат почтальонами, будет осуществляться в обычном режиме.

График работы почтовых отделений в Омской области будет незначительно изменен в связи с длительными выходными днями. Так 22 февраля рабочий день всех омских почтовых отделений будет сокращен на один час. Также в ведомстве отмечают, что 23 февраля станет выходным днем для большинства омских почтовых отделений, но при этом 32 отделения будут работать по привычному графику. К обслуживанию по обычному расписанию омская почта приступит с 24 февраля.

Отдельное внимание уделено омским пенсионерам — в УФПС Омской области уверяют, изменение в графике работы никак не повлияет на доставку пенсий и социальных выплат. Почтальоны будут доставлять деньги в праздничные дни омичам в обычном режиме, согласованным с региональным отделением Социального фонда России.

Омский минздрав опубликовал график работы поликлиник и больниц в предстоящий праздник.