Омичам пообещали нерушимый график доставки пенсии в праздничные дни

График работы почтовых отделений в Омской области будет незначительно изменен в связи с длительными выходными днями. Так 22 февраля рабочий день всех омских почтовых отделений будет сокращен на один час. Также в ведомстве отмечают, что 23 февраля станет выходным днем для большинства омских почтовых отделений, но при этом 32 отделения будут работать по привычному графику. К обслуживанию по обычному расписанию омская почта приступит с 24 февраля.