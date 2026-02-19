Ученые выявили связь между детским ожирением и оценками по математике

«Это наша работа, проведена на большой популяции 1,5 тысячи детей среднего школьного возраста, которых мы проанализировали с точки зрения их в том числе индекса массы тела, вернее, SDS индекса массы тела и когнитивных функций. И оказалось, что дети с избыточной массой тела и ожирением имеют достоверно хуже оценки, прежде всего, по математике. А это что означает? Что в будущем это совсем другой интеллектуальный потенциал страны», — сказала эксперт.