Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Беларуси запретил БАД, где витаминов оказалось в 3,3 раза больше нормы

Минздрав запретил продажу российского БАД с витамином D3 из-за превышения нормы.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Беларуси запретило БАД, где витаминов оказалось в 3,3 раза больше нормы.

«Введен запрет на ввоз, хранение, транспортировку и использование в Беларуси БАД “Витамин D3”, — уточнили в ведомстве.

И отметили, что производителем указанного БАД является индивидуальный предприниматель из России Анастасия Муратова. При проверке выяснилось, что содержание витамина D3 в суточной дозе превышает верхний допустимый уровень потребления в 3,3 раза.

Кстати, БАД из Китая, Германии и ОАЭ попали под запрет в Беларуси — даже мультивитамины.

Ранее эпидемиологи предупредили о сушеных грибах с превышением уровня радиации в большинстве районов Гомельской области.

Тем временем «Белнефтехим» раскрыл, пропадет ли бензин АИ-92 с АЗС в Беларуси.