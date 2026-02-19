Минздрав Беларуси запретил БАД, где витаминов оказалось в 3,3 раза больше нормы

Министерство здравоохранения Беларуси запретило БАД, где витаминов оказалось в 3,3 раза больше нормы.
«Введен запрет на ввоз, хранение, транспортировку и использование в Беларуси БАД “Витамин D3”, — уточнили в ведомстве.
И отметили, что производителем указанного БАД является индивидуальный предприниматель из России Анастасия Муратова. При проверке выяснилось, что содержание витамина D3 в суточной дозе превышает верхний допустимый уровень потребления в 3,3 раза.
Кстати, БАД из Китая, Германии и ОАЭ попали под запрет в Беларуси — даже мультивитамины.
