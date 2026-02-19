Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столичный дептранс сообщил об увеличении времени в пути из-за снегопада

Время в пути в Москве вечером в четверг может увеличиться в 2−4 раза.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Время в пути в Москве вечером в четверг может быть увеличено в 2−4 раза из-за непогоды и временных перекрытий, загруженность на дорогах пойдет на спад после 20.30 мск, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сильный снегопад к полудню охватил всю территорию столичного региона. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация со снегопадом в столице крайне сложная, но выразил уверенность в том, что город справится. Он подчеркнул, что столице в четверг выпадет более 70% от месячной нормы осадков, что «аномально много».

«Скоро начнется вечерний разъезд — отложите поездки до 20.30. Из-за сильного снегопада и временных перекрытий на дорогах время в пути сегодня увеличено в 2−4 раза. Чтобы не терять время, воспользуйтесь метро. Если вы все же планируете ехать на машине, то лучшее время — после 20.30. Загруженность пойдет на спад», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше