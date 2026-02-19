В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за гололеда

Режим будет действовать с сегодняшнего дня до 12:00 24 февраля. По данным метеорологов, в донской столице в этот период ожидается гололед, образование мокрого снега на проводах и деревьях, сложные гололедно-изморозевые отложения. Прогнозируется также усиление ветра до 15−20 м/с, а также резкие колебания температуры в ночные и утренние часы.