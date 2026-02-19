Ричмонд
Уфимское предприятие задолжало своим архитекторам миллионы: 5 месяцев они не получали зарплату полностью

В Уфе архитекторам задолжали 3,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе восстановили трудовые права сотрудников предприятия, занимающегося архитектурным проектированием. Работники обратились с жалобой на невыплаты в Следственный комитет Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Частичная невыплата зарплаты свыше трех месяцев». Согласно версии следствия, с сентября 2025 по январь этого года руководство организации систематически недоплачивало сотрудникам. Долг перед 42 работниками превысил 3,5 миллиона рублей.

В ходе расследования сотрудники СК оценили финансовое состояние фирмы и приняли меры, благодаря которым задолженность погасили полностью.

Руководитель следственного управления Башкирии Владимир Архангельский лично встретился с потерпевшими, убедился, что все выплаты получены, и ответил на вопросы.

— Граждане получили необходимые разъяснения и поблагодарили за оперативное восстановление нарушенных трудовых прав, — рассказали в Следкоме.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.