В суды Ростовской области назначили еще семь мировых судей

Парламентарии Ростовской области избрали семь мировых судей. Голосование состоялось на заседании в Законодательном собрании Дона сегодня, 19 февраля.
На трехлетний срок полномочий избрали:
— Романа Кутаева, Ворошиловский судебный район Ростова-на-Дону, на судебный участок № 1;
— Лиану Амрагову, Батайский судебный район Ростовской области, на судебный участок № 1;
Без ограничения срок полномочий были избраны:
— Виктория Галушко, в Железнодорожный судебный район Ростова-на-Дону, на судебный участок № 4;
— Наталья Васильева, в Кировский судебный район Ростова-на-Дону, на судебный участок № 1;
— Екатерина Зубова, в Октябрьский судебный район Ростова-на-Дону, на судебный участок № 8;
— Наталья Москвичева, в Новошахтинский судебный район Ростовской области, на судебный участок № 6;
— Валерий Вартаньян, в Чертковский судебный район Ростовской области, на судебный участок № 2.
Ранее кандидатуры будущих мировых судей рекомендовал комитет донского парламиента. Напомним, без ограничения срока полномочий мировых судей избирают только при повторном назначении на должность.
