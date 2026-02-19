Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В суды Ростовской области назначили еще семь мировых судей

Донские парламентарии избрали семь мировых судей.

Источник: Комсомольская правда

Парламентарии Ростовской области избрали семь мировых судей. Голосование состоялось на заседании в Законодательном собрании Дона сегодня, 19 февраля.

На трехлетний срок полномочий избрали:

— Романа Кутаева, Ворошиловский судебный район Ростова-на-Дону, на судебный участок № 1;

— Лиану Амрагову, Батайский судебный район Ростовской области, на судебный участок № 1;

Без ограничения срок полномочий были избраны:

— Виктория Галушко, в Железнодорожный судебный район Ростова-на-Дону, на судебный участок № 4;

— Наталья Васильева, в Кировский судебный район Ростова-на-Дону, на судебный участок № 1;

— Екатерина Зубова, в Октябрьский судебный район Ростова-на-Дону, на судебный участок № 8;

— Наталья Москвичева, в Новошахтинский судебный район Ростовской области, на судебный участок № 6;

— Валерий Вартаньян, в Чертковский судебный район Ростовской области, на судебный участок № 2.

Ранее кандидатуры будущих мировых судей рекомендовал комитет донского парламиента. Напомним, без ограничения срока полномочий мировых судей избирают только при повторном назначении на должность.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.