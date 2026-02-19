Ричмонд
Когда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под Джанкоем

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости Крым. Движение по путепроводу на дороге Джанкой — Маслово в Крыму откроют до конца 2026 года. Об этом сообщил председатель Совмина Юрий Гоцанюк.

Источник: РИА "Новости"

13 ноября 2024 года в Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста над железнодорожным полотном. Спасатели деблокировали двух пострадавших и передали их врачам. Для передвижения были разработаны альтернативные маршруты через Соленой Озеро.

«Рабочее движение по путепроводу на автомобильной дороге Джанкой-Маслово будет запущено до конца 2026 года. Подрядная организация должна приступить к строительно‑монтажным работам не позднее 1 апреля», — написал Гоцанюк в Telegram-канале.

До этого времени председатель Совмина поручил «Крымавтодору» не реже двух раз в месяц проводить профилирование временной автомобильной дороги, используемой для объезда разрушенного путепровода.