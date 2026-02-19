Когда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под Джанкоем

13 ноября 2024 года в Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста над железнодорожным полотном. Спасатели деблокировали двух пострадавших и передали их врачам. Для передвижения были разработаны альтернативные маршруты через Соленой Озеро.
«Рабочее движение по путепроводу на автомобильной дороге Джанкой-Маслово будет запущено до конца 2026 года. Подрядная организация должна приступить к строительно‑монтажным работам не позднее 1 апреля», — написал Гоцанюк в Telegram-канале.
До этого времени председатель Совмина поручил «Крымавтодору» не реже двух раз в месяц проводить профилирование временной автомобильной дороги, используемой для объезда разрушенного путепровода.