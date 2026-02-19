Ричмонд
Певец SHAMAN смутил фанатов видео, снятым на Байкале

Академик Онищенко предупредил SHAMAN'а о риске для голоса.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Певец SHAMAN опубликовал необычное видео (посмотреть его можно здесь), на котором, стоя на коленях, облизывает лед на Байкале. Ролик он подписал провокационно: «18+». На кадрах артист говорит, что хочет попробовать самое чистое озеро в мире на вкус.

Поклонники разделились: одних позабавил поступок кумира, других заинтересовало, не опасно ли такое развлечение для здоровья. За комментарием «Комсомолка» обратились к академику РАН Геннадию Онищенко.

— Я бы посоветовал продюсеру Шамана оштрафовать его за нарушение техники безопасности. Голосовые связки — его рабочий инструмент. А он, облизывая лед на морозе, может их запросто простудить. Привлекать к себе внимание можно и другими способами, — сказал Онищенко.

При этом он успокоил фанатов. Никакой опасности для здоровья певца, кроме риска простудить связки, нет. А самому Байкалу, по словам академика, такое «дегустационное» вмешательство точно не навредит — озеро переживало и куда более серьезные испытания.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что SHAMAN выступит в Иркутске 20 февраля. Место встречи — дворец спорта «Труд». Начало в 19.00.