Певец SHAMAN смутил фанатов видео, снятым на Байкале

Певец SHAMAN опубликовал необычное видео (посмотреть его можно здесь), на котором, стоя на коленях, облизывает лед на Байкале. Ролик он подписал провокационно: «18+». На кадрах артист говорит, что хочет попробовать самое чистое озеро в мире на вкус.
Поклонники разделились: одних позабавил поступок кумира, других заинтересовало, не опасно ли такое развлечение для здоровья. За комментарием «Комсомолка» обратились к академику РАН Геннадию Онищенко.
— Я бы посоветовал продюсеру Шамана оштрафовать его за нарушение техники безопасности. Голосовые связки — его рабочий инструмент. А он, облизывая лед на морозе, может их запросто простудить. Привлекать к себе внимание можно и другими способами, — сказал Онищенко.
При этом он успокоил фанатов. Никакой опасности для здоровья певца, кроме риска простудить связки, нет. А самому Байкалу, по словам академика, такое «дегустационное» вмешательство точно не навредит — озеро переживало и куда более серьезные испытания.
