В Воронеже из-за снегопада закрыли зону детского катка на Адмиралтейской площади

Основная арена работает до 22 часов.

Источник: Комсомольская правда

Сильный снегопад, который обрушился 19 февраля на Воронеж, внес коррективы в график работы катка на Адмиралтейской площади. В четверг в администрации сообщили, что до конца дня будет закрыта зона детского катка.

Посетители могут воспользоваться основной ледовой ареной, которая будет подготовлена к катанию к 16:30 согласно графику.

Расписание сеансов на оставшуюся часть дня:

16:30 — 18:00 (перерыв 45 минут);

18:45 — 20:15 (перерыв 45 минут);

21:00 — 22:00.

Об открытии детской зоны и других возможных изменениях администрация катка сообщит дополнительно.