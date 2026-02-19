В Воронеже из-за снегопада закрыли зону детского катка на Адмиралтейской площади

Сильный снегопад, который обрушился 19 февраля на Воронеж, внес коррективы в график работы катка на Адмиралтейской площади. В четверг в администрации сообщили, что до конца дня будет закрыта зона детского катка.
Посетители могут воспользоваться основной ледовой ареной, которая будет подготовлена к катанию к 16:30 согласно графику.
Расписание сеансов на оставшуюся часть дня:
16:30 — 18:00 (перерыв 45 минут);
18:45 — 20:15 (перерыв 45 минут);
21:00 — 22:00.
Об открытии детской зоны и других возможных изменениях администрация катка сообщит дополнительно.