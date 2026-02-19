Власти Краснодара отредактировали положение о системе оповещения населения

Поправки внесены «в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством», говорится в документе. Таким образом работа муниципальной системы оповещения (МСО) строится с учетом последних постановлений правительства РФ и приказов профильных министерств, включая правила взаимодействия с операторами связи и СМИ, а также порядка поддержания систем в постоянной готовности.