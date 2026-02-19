Ушел из дома и бесследно исчез: в Башкирии разыскивают 17-летнего подростка

Поисково-спасательный отряд «Отклик» объявил о поисках 17-летнего Радмира Аминева из Стерлитамака. Молодой человек ушел сегодня из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы. Был одет в черную куртку, черную толстовку с белым мехом, черные джинсы и бежевые кроссовки.
Всех, кто знает о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам: 8 (987) 106−06−01 или 102. Волонтеры также призывают граждан делиться информацией о начале поисков молодого человека.
