Более 50 детсадов Нижнего Новгорода скорректировали режим работы до 19:00.

Как сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода, на заседании комиссии по социальной политике 19 февраля директор городского департамента образования Ирина Борякова проинформировала депутатов о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организации.
Программу дошкольного образования реализуют 327 образовательных организаций, в которых работают 3,093 тыс. групп общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности.
Отвечая на вопросы, докладчик уточнила, что доступность дошкольного образования в городе обеспечена на 100%, а режим работы каждой образовательной организации устанавливается локальным нормативным актом и в большинстве учреждений он установлен с 6:30 до 18:30.
При этом по запросам родителей воспитанников, с учётом времени окончания их рабочего дня, режимы работы 53 учреждений (304 группы) были скорректированы до 19:00.
«Всем детям предоставляются места в детских садах. Есть вопросы пешей доступности в микрорайонах, где ведется интенсивная жилищная застройка, но в таких случаях ребенок направляется в ближайшее учреждение. Безусловно, над решением этой проблемы мы вместе с городом работаем, и многомиллиардные цифры финансирования муниципальной подпрограммы развития дошкольного образования это подтверждают», — обратил внимание председатель гордумы Евгений Чинцов.