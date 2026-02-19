Более 50 детсадов Нижнего Новгорода скорректировали режим работы до 19:00.

«Всем детям предоставляются места в детских садах. Есть вопросы пешей доступности в микрорайонах, где ведется интенсивная жилищная застройка, но в таких случаях ребенок направляется в ближайшее учреждение. Безусловно, над решением этой проблемы мы вместе с городом работаем, и многомиллиардные цифры финансирования муниципальной подпрограммы развития дошкольного образования это подтверждают», — обратил внимание председатель гордумы Евгений Чинцов.