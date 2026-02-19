19 человек судят по делу о взятках на «Бабушкиной крынке» с ущербом более 4 млн рублей

19 человек судят по делу о взятках на «Бабушкиной крынке» с ущербом более 4 миллионов рублей. Подробности сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук, передает БелТА.
Заместитель генпрокурора отметил, что в Минском городском суде слушается уголовное дело в отношении должностных лиц предприятия «Бабушкина крынка» (подробнее мы писали здесь). Он уточнил, что было привлечено как руководство предприятия, так и некоторые должностные лица, которые занимали должности министров.
— Всего привлекается 19 человек, — уточнил Алексей Стук.
По его словам, общий ущерб, который был причинен в результате злоупотребления служебными полномочиями и превышения власти должностными лицами предприятия, составил более четырех миллионов рублей. Стук добавил, что на 20 февраля запанированы прения по указанному уголовному делу:
— Государственный обвинитель проанализирует имеющиеся доказательства и в соответствии с тяжестью преступления и личностью, находящихся на скамье подсудимых выскажет мнение о мерах наказания.
Ранее Генпрокуратура Беларуси сообщила, что проходящий по делу «Бабушкиной крынки» экс-глава Минсельхозпрода Игорь Брыло обвиняется в получении взятки $1,5 млн.
Тем временем прокуратура раскрыла причину задержания экс-заместителя председателя исполкома в Гродненском районе.