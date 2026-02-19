По инициативе Юрия Слюсаря в Ростовской области ввели новые налоговые льготы

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил изменения в региональное налоговое законодательство, которые Законодательное собрание утвердило 19 февраля. Об этом рассказали в правительстве региона.
— Для тех, кто занимается разработкой программного обеспечения, ставка налога на «доходы» составит 1%, а на «доходы минус расходы» — 5%, — говорится в сообщении.
Пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения на 2026 год вводятся для двух категорий предпринимателей. Для представителей креативных индустрий ставка «доходы» установлена на уровне 4%, а «доходы минус расходы» — 10%.
Юрий Слюсарь предложил изменения в региональное налоговое законодательство. Фото: Правительство РО.
По предварительной оценке, общий объем налоговых льгот для бизнеса составит 702,9 млн рублей.
Кроме того, региональную налоговую льготу предоставили женщинам со званием «Мать-героиня» — они полностью освобождаются от транспортного налога. Власти добавили, что эта мера действует дополнительно к федеральной социальной поддержке.
