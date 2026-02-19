Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По инициативе Юрия Слюсаря в Ростовской области ввели новые налоговые льготы

В Ростовской области женщин со званием «Мать-героиня» освободили от транспортного налога.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил изменения в региональное налоговое законодательство, которые Законодательное собрание утвердило 19 февраля. Об этом рассказали в правительстве региона.

— Для тех, кто занимается разработкой программного обеспечения, ставка налога на «доходы» составит 1%, а на «доходы минус расходы» — 5%, — говорится в сообщении.

Пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения на 2026 год вводятся для двух категорий предпринимателей. Для представителей креативных индустрий ставка «доходы» установлена на уровне 4%, а «доходы минус расходы» — 10%.

Юрий Слюсарь предложил изменения в региональное налоговое законодательство. Фото: Правительство РО.

По предварительной оценке, общий объем налоговых льгот для бизнеса составит 702,9 млн рублей.

Кроме того, региональную налоговую льготу предоставили женщинам со званием «Мать-героиня» — они полностью освобождаются от транспортного налога. Власти добавили, что эта мера действует дополнительно к федеральной социальной поддержке.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше