В Ростовской области попросили отозваться пострадавших от финансовой пирамиды

Жителей Ростовской области, пострадавших от кредитных потребительских кооперативов «Донвклад» и «Добробуд», просят обратиться в полицию. Информацию распространила пресс-служба регионального главка МВД.
— Ведется расследование масштабного мошенничества, связанного с деятельностью кредитных потребительских кооперативов. Если вы заключали договоры о передаче личных сбережений с указанными организациями и стали жертвой обмана, не оставайтесь одни с проблемой, — просят в полиции.
Отозваться просят не только самих пострадавших, но их родственников, знающих о случаях нарушения закона. Для пострадавших открыли горячую линию: +7−961−400−22−91.
— Информация может помочь привлечь виновных к ответственности и вернуть похищенные деньги, — подчеркивают в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
