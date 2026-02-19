Ричмонд
СВО
В Ростовской области попросили отозваться пострадавших от финансовой пирамиды

В Ростовской области ищут пострадавших от КПК «Добробуд» и «Донвклад».

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области, пострадавших от кредитных потребительских кооперативов «Донвклад» и «Добробуд», просят обратиться в полицию. Информацию распространила пресс-служба регионального главка МВД.

— Ведется расследование масштабного мошенничества, связанного с деятельностью кредитных потребительских кооперативов. Если вы заключали договоры о передаче личных сбережений с указанными организациями и стали жертвой обмана, не оставайтесь одни с проблемой, — просят в полиции.

Отозваться просят не только самих пострадавших, но их родственников, знающих о случаях нарушения закона. Для пострадавших открыли горячую линию: +7−961−400−22−91.

— Информация может помочь привлечь виновных к ответственности и вернуть похищенные деньги, — подчеркивают в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

