Проект дороги на улице Пушкина в Нижнем Новгороде не прошел госэкспертизу

Тогда сообщалось, что протяженность дороги составит более одного километра. Точное количество полос на тот момент не указывалось, планировалось, что их будет от двух до четырех при ширине проезжей части от 3,5 до 12,45 метра и расчетной скорости 40−50 км/ч.