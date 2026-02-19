На дорогах Иркутска после резкого потепления образуется гололед

Днем 19 февраля 2026 года в Иркутске столбики термометров поднялись почти до +14 градусов! Снег начал стремительно таять, на дорогах полно луж. Коммунальщики готовятся к ночной уборке, а синоптики предупреждают, что ночью температура опустится ниже нуля, и улицы превратятся в каток.