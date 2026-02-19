На дорогах Иркутска после резкого потепления образуется гололед

Днем 19 февраля 2026 года в Иркутске столбики термометров поднялись почти до +14 градусов! Снег начал стремительно таять, на дорогах полно луж. Коммунальщики готовятся к ночной уборке, а синоптики предупреждают, что ночью температура опустится ниже нуля, и улицы превратятся в каток.
— Призываем всех участников движения быть предельно внимательными. Водителям советуем выбирать скорость по состоянию дороги, избегать резких маневров и увеличивать дистанцию. Пешеходам напоминаем, что переходить дорогу можно только убедившись, что машины остановились, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
В администрации добавили, что в городе усилили уборку, но безопасность в первую очередь зависит от осторожности самих сибиряков.
Кстати, 19 февраля 2026 года в Иркутске стало самым теплым за всю историю наблюдений. Этот день определенно войдет в историю!
