Под Уфой обнаружили очаг смертельно опасной болезни: карантин действовал два месяца

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об отмене карантина по бешенству животных в селе Чесноковка (Уфимский район). Ограничения действовали два месяца — с 18 декабря.
Очаг заболевания был выявлен на территории склада на улице Карьерной. На период карантина вводился запрет на вывоз восприимчивых к болезни животных за пределы неблагополучной зоны (исключение делалось только для вакцинированных особей).
Сейчас угроза распространения инфекции миновала, все ограничения сняты.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.