Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Уфой обнаружили очаг смертельно опасной болезни: карантин действовал два месяца

Под Уфой сняли карантин по бешенству в селе Чесноковка.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об отмене карантина по бешенству животных в селе Чесноковка (Уфимский район). Ограничения действовали два месяца — с 18 декабря.

Очаг заболевания был выявлен на территории склада на улице Карьерной. На период карантина вводился запрет на вывоз восприимчивых к болезни животных за пределы неблагополучной зоны (исключение делалось только для вакцинированных особей).

Сейчас угроза распространения инфекции миновала, все ограничения сняты.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.