В Азове составили протокол на 57-летнего водителя за езду по тротуару

ДТП произошло около 7:50 утра в Миллеровском районе. 39-летний водитель автобуса «Ютонг», следовавшего по маршруту Москва — Стаханов с 18 пассажирами, не справился с управлением и не выдержал безопасную дистанцию с ехавшим впереди грузовиком с полуприцепом-цистерной.