В Азове составили протокол на 57-летнего водителя за езду по тротуару

В Азове сотрудники Госавтоинспекции, анализируя интернет-публикации, выявили нарушение правил дорожного движения. Они определили водителя Renault Duster, который двигался по тротуару рядом с дорогой. Об этом рассказали в социальных сетях ведомства.
— Нарушителем оказался местный мужчина 57 лет, — уточнили в сообщении.
Полицейские составили на водителя административный протокол за движение по велодорожкам, тротуарам или пешеходным дорожкам с нарушением правил.
Госавтоинспекция напомнила, что движение транспорта по тротуарам и дорожкам для пешеходов запрещено.
Напомним, недавно стало известно, что количество пострадавших в ДТП на трассе М-4 в Ростовской области увеличилось до пяти человек. Эту информацию 18 февраля подтвердил пресс-центр донского минздрава.
ДТП произошло около 7:50 утра в Миллеровском районе. 39-летний водитель автобуса «Ютонг», следовавшего по маршруту Москва — Стаханов с 18 пассажирами, не справился с управлением и не выдержал безопасную дистанцию с ехавшим впереди грузовиком с полуприцепом-цистерной.
