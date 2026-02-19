Ричмонд
В Азове составили протокол на 57-летнего водителя за езду по тротуару

В Азове инспекторы нашли нарушителя по публикации в сети.

Источник: Комсомольская правда

В Азове сотрудники Госавтоинспекции, анализируя интернет-публикации, выявили нарушение правил дорожного движения. Они определили водителя Renault Duster, который двигался по тротуару рядом с дорогой. Об этом рассказали в социальных сетях ведомства.

— Нарушителем оказался местный мужчина 57 лет, — уточнили в сообщении.

Полицейские составили на водителя административный протокол за движение по велодорожкам, тротуарам или пешеходным дорожкам с нарушением правил.

Госавтоинспекция напомнила, что движение транспорта по тротуарам и дорожкам для пешеходов запрещено.

Напомним, недавно стало известно, что количество пострадавших в ДТП на трассе М-4 в Ростовской области увеличилось до пяти человек. Эту информацию 18 февраля подтвердил пресс-центр донского минздрава.

ДТП произошло около 7:50 утра в Миллеровском районе. 39-летний водитель автобуса «Ютонг», следовавшего по маршруту Москва — Стаханов с 18 пассажирами, не справился с управлением и не выдержал безопасную дистанцию с ехавшим впереди грузовиком с полуприцепом-цистерной.

