Из Самары в Минск можно будет улететь за 12 тысяч рублей

Согласно проекту документа, 12 тысяч рублей составит предельный тариф на одного человека в одну сторону, если его утвердят. Расстояние авиаперелета между Самарой и Минском составляет около 1500 километров. За каждый рейс перевозчику будут выплачивать субсидию, предельный размер которой составит 1,1 миллионов рублей.