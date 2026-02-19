Из Самары в Минск можно будет улететь за 12 тысяч рублей

Самый дорогой билет на самолет из Самары в Минск будет стоить всего 12 тысяч рублей. Это следует и проекта документа о предоставлении субсидий перевозчику на этом международном направлении. Документ подготовили в минтрансе Самарской области.
Согласно проекту документа, 12 тысяч рублей составит предельный тариф на одного человека в одну сторону, если его утвердят. Расстояние авиаперелета между Самарой и Минском составляет около 1500 километров. За каждый рейс перевозчику будут выплачивать субсидию, предельный размер которой составит 1,1 миллионов рублей.
Проект пока проходит общественное обсуждение. Этот этап продлится до 20 февраля включительно.