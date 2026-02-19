Эксперт объяснил, как вычислить брачного афериста до того, как он выманит деньги

Эксперт по семейным отношениям Валентина Закоцола рассказала NEWS.ru, по каким признакам можно распознать мошенника, который ищет женщину для наживы, а не для любви.
— Брачные аферисты пытаются побыстрее влюбить в себя партнера. В таком состоянии женщина может много чего им отдать. Насторожиться стоит, если мужчина начинает жаловаться на безденежье. Такого лучше сразу заблокировать в социальных сетях, — пояснила специалист.
По ее словам, типичный аферист холеный, ухоженный, харизматичный, ходит в спортзал, говорит комплименты и дарит внимание. Все это нужно, чтобы женщина потеряла критическое мышление и добровольно рассталась с деньгами. Как только в ход идут истории о финансовых трудностях, эксперт советует прекращать общение.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что девушка упорно тренировалась в спортзале, но вес не уменьшался ни на грамм. Причина оказалась жуткой.