Эксперт объяснил, как вычислить брачного афериста до того, как он выманит деньги

Эксперт Закоцола: Типичный брачный аферист обычно красив и беден.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Эксперт по семейным отношениям Валентина Закоцола рассказала NEWS.ru, по каким признакам можно распознать мошенника, который ищет женщину для наживы, а не для любви.

— Брачные аферисты пытаются побыстрее влюбить в себя партнера. В таком состоянии женщина может много чего им отдать. Насторожиться стоит, если мужчина начинает жаловаться на безденежье. Такого лучше сразу заблокировать в социальных сетях, — пояснила специалист.

По ее словам, типичный аферист холеный, ухоженный, харизматичный, ходит в спортзал, говорит комплименты и дарит внимание. Все это нужно, чтобы женщина потеряла критическое мышление и добровольно рассталась с деньгами. Как только в ход идут истории о финансовых трудностях, эксперт советует прекращать общение.

