ВЭБ поможет ветеранам СВО получить образование

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВЭБ помогает ветеранам и участникам СВО получить образование — трое из них уже были приняты на работу, говорится в сообщении госкорпорации.
«Во взаимодействии с Фондом “Защитники отечества” ВЭБ ведет регулярную работу по помощи участникам и ветеранам специальной военной операции. Так, госкорпорация уже помогла не просто поступить — но должным образом подготовить специалистов, а после окончания обучения трое из них уже были приняты на работу», — пишет ВЭБ.
По словам главы госкорпорации, военные берут на себя обязательства получить высшее образование в области финансов.
«И добросовестно сейчас на первом курсе обучаются. Они все трое у нас инвалиды с протезами, но с очень серьёзным духом. Могу сказать, что один парень, как раз кавалер двух орденов Мужества, через две недели после того, как был установлен протез, прыгнул с парашютом. Они такого крепкого духа», — приводятся в сообщении слова Шувалова.
Основная ответственность ВЭБ.РФ — помочь устроиться на работу тем, у кого есть желание учиться. Чтобы защитники Отечества смогли и получить хорошую профессию, и твердо стоять на ногах.