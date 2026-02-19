Ричмонд
Главные новости к вечеру 19 февраля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 19 февраля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Экс-принца Эндрю задержали по делу Эпштейна

Источник: Reuters

Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями на фоне расследования его связей с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Снегопад в Москве привел к транспортному коллапсу

Источник: Reuters

Из-за метелей видимость в Москве упала до 200−500 метров. Скорость ветра усилилась до 17 метров в секунду. Прирост снежного покрова составил шесть-семь сантиметров. Высота сугробов достигла 175% климатической нормы. На дорогах были пробки до 9 баллов.

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

Источник: Reuters

Суд в Южной Корее приговорил бывшего президента Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по обвинению в руководстве мятежом в связи с введением в стране чрезвычайного военного положения в декабре 2024 года, следует из трансляции заседания суда.

В Липецкой области обрушилась крыша цеха завода «Моторинвест»

Источник: МЧС РФ

В Краснинском районе Липецкой области обрушилась крыша одного из цехов автозавода «Моторинвест», сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Спасатели извлекли из-под завалов шесть человек.

Российский спортсмен взял первую медаль на Олимпиаде-2026

Источник: Reuters

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в финальном забеге спринта на зимних Олимпийских играх 2026 года.

