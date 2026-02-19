В Железнодорожном районе Ростова сняли режим ЧС после декабрьской атаки БПЛА

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ликвидировали последствия атаки БПЛА, произошедшей 15 декабря 2025 года. В связи с этим снят локальный режим ЧС, сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель главы городской администрации Тарас Дядьков.
— Исполняющий обязанности главы администрации Железнодорожного района Артур Хостов доложил, что все восстановительные мероприятия завершены в полном объеме: в домах заменили поврежденные стеклопакеты и металлочерепицу, — написал Тарас Дядьков.
Чиновник добавил, что пострадавшие получили выплаты и пособия в установленные сроки.
Напомним, утром 15 декабря в Ростовской области сообщали о 60 сбитых БПЛА. Ущерб зафиксировали в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Каменском и Тарасовском районах региона.
