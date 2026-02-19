Shaman объяснил, зачем облизал замерзший Байкал

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал РИА Новости, что попробовал Байкал на вкус, так как всегда был любопытным и решил вспомнить детство.
Ранее Shaman опубликовал видео с озера Байкал и показал, как пробует самое чистое озеро в мире на вкус.
«Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе — попробовал самое чистое озеро Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки. Надеюсь, что этим я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала ногами, катаются на квадроциклах. Или это другое?!» — сказал он.
Кроме того, Shaman, отвечая на вопрос о том, не боится ли он заболеть после «дегустации» Байкала, заявил, что ему ничего не угрожает, так как озеро считается самым чистым в мире.
«Я могу сказать, что тут каждый судит по себе. У меня поездка на Байкал вызывает чистый детский восторг, буквально наполняет энергией и восхищением — насколько прекрасна русская природа», — заключил артист.