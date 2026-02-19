Ричмонд
В Ростовской области из-за пожара в летней кухне погибла 88-летняя пенсионерка

В Ростовской области 88-летняя женщина скончалась при пожаре.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Коксовом Ростовской области вечером загорелась летняя кухня. На месте пожара обнаружили 88-летнюю женщину, которая не подавала признаков жизни. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МЧС.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации отопительной печи.

— Огонь охватил 24 квадратных метра. Пожар ликвидировали шесть огнеборцев, использовав две автоцистерны, — уточнили в ведомстве.

Огонь охватил 24 квадратных метра. Фото: МЧС РО.

С 9 по 15 февраля в Ростовской области произошло 48 пожаров, в которых погибли три человека. Трагедии произошли в Батайске, Верхнедонском и Мартыновском районах. Еще двоих жителей региона удалось спасти. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

По данным ведомства, основными причинами возгораний, приведших к гибели людей, стали аварийная работа электрооборудования и неосторожность при курении.

