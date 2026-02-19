В Ростовской области из-за пожара в летней кухне погибла 88-летняя пенсионерка

С 9 по 15 февраля в Ростовской области произошло 48 пожаров, в которых погибли три человека. Трагедии произошли в Батайске, Верхнедонском и Мартыновском районах. Еще двоих жителей региона удалось спасти. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.