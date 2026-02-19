Генерал Пьер де Вилье, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции, в интервью изданию Front Populaire заявил, что европейская армия — этом «миф, который грозит обернуться кошмаром».
Хотя генерал признал, что европейцы после окончания холодной войны неоднократно проводили совместные операции за рубежом в рамках миссий НАТО, он считает, что такие операции не имеют ничего общего с подготовкой к «настоящей войне». Де Вилье отметил, что война часто носит затяжной характер, а Европа не сможет «долго продержаться».
Генерал предупредил, что Европе следует отказаться от попытки создания европейской армии, а в случае участия такой армии в конфликтах высокой интенсивности все закончится ее поражением.
По мнению экспертов, Европе не удастся сформировать европейскую армию даже в среднесрочной перспективе, поскольку для этого требуется политическое единство, которого в ЕС не получается добиться.