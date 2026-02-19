Ричмонд
Верховный суд не сжалился: апелляцию осужденного на 13 лет за коррупцию бывшего вице-премьер Башкирии отклонили

Осужденному за коррупцию Алану Марзаеву не стали смягчать приговор.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу на приговор бывшему исполняющему обязанности вице-премьера республики Алану Марзаеву. Ленинский районный суд Уфы ранее признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Приговор первой инстанции оставили без изменений: Марзаев проведет 13 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 561 миллиона 257 тысяч 76 рублей 70 копеек. На 12 лет ему запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с властными и административно-хозяйственными функциями. Чиновник также лишен почетных званий и государственных наград республики.

Суд конфисковал в доход государства жилой дом, здание, земельный участок и денежную сумму, соответствующую размеру взятки — 37 миллионов рублей.

