Верховный суд не сжалился: апелляцию осужденного на 13 лет за коррупцию бывшего вице-премьер Башкирии отклонили

Приговор первой инстанции оставили без изменений: Марзаев проведет 13 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 561 миллиона 257 тысяч 76 рублей 70 копеек. На 12 лет ему запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с властными и административно-хозяйственными функциями. Чиновник также лишен почетных званий и государственных наград республики.