Ильфар хазрат Хасанов выступил на первом ифтаре в Казани

Также первый заместитель муфтия обратил внимание, что верующие, которые по уважительным причинам — например, по состоянию здоровья — не могут соблюдать пост в полной мере, не должны воспринимать это как духовную «потерю»: по его словам, искреннее намерение и стремление делать посильное в Рамадан имеют особое значение.