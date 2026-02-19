Ричмонд
Ильфар хазрат Хасанов выступил на первом ифтаре в Казани

Первый заместитель муфтия Республики Татарстан Ильфар хазрат Хасанов выступил на первом в этом году ифтаре в республике, который прошел в казанском комплексе «Туган Авылым». В своем обращении он передал участникам приветствие муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

Источник: ИА Татар-информ

Ильфар хазрат отметил, что месяц Рамадан является временем милости и духовного обновления, и призвал верующих провести его в молитвах и благих делах, уделяя внимание соблюдению поста, чтению Корана и очищению от грехов через покаяние.

Отдельно он упомянул тех, кто находится на передовой, а также погибших, попросив для них Божьей милости и защиты. Ильфар хазрат Хасанов подчеркнул важность единства и взаимной поддержки в этот период.

Также первый заместитель муфтия обратил внимание, что верующие, которые по уважительным причинам — например, по состоянию здоровья — не могут соблюдать пост в полной мере, не должны воспринимать это как духовную «потерю»: по его словам, искреннее намерение и стремление делать посильное в Рамадан имеют особое значение.