Запасов воды в водохранилище Алушты хватит на 170 дней

— Приток в Изобильненское водохранилище составляет порядка 40 тысяч кубометров. Потребление воды меньше, чем приток. Но для того, чтобы гарантированно обеспечить в следующем периоде, нужно смотреть не только на существующие нормы потребления, но и с учетом перспектив развития Алуштинского региона в частности, — подчеркнул Роман Захаров.