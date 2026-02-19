Ричмонд
Запасов воды в водохранилище Алушты хватит на 170 дней

Приток воды в Изобильненское водохранилище составляет 40 тысяч кубометров.

Источник: Комсомольская правда

Изобильненское водохранилище, питающее Большую Алушту, с начала года пополнилось больше, чем на три тысячи кубометров воды. Существующего запаса хватит на 170 суток. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Крым» сообщил заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров.

— Приток в Изобильненское водохранилище составляет порядка 40 тысяч кубометров. Потребление воды меньше, чем приток. Но для того, чтобы гарантированно обеспечить в следующем периоде, нужно смотреть не только на существующие нормы потребления, но и с учетом перспектив развития Алуштинского региона в частности, — подчеркнул Роман Захаров.

По словам эксперта, на данный момент проектируется Солнечногорское водохранилище, которое гарантированно обеспечит водой всю Алушту.