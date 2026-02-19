Ричмонд
В Кишиневе пропала 25-летняя девушка: Ее уже неделю безуспешно ищут

25-летняя Юлиана Мельник, проживающая на Ботанике, пропала 12 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Внимание, разыскивается жительница Кишинева!

25-летняя Юлиана Мельник, проживающая на Ботанике, пропала 12 февраля. С тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд COD.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы, тату на лице.

Одежда: черное пальто, черная обувь.

Может нуждаться в медицинской помощи!

Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба позвонить по номеру 373 79 61 63 81 или в Службу 112.

