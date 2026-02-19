В Кишиневе пропала 25-летняя девушка: Ее уже неделю безуспешно ищут

Внимание, разыскивается жительница Кишинева!
25-летняя Юлиана Мельник, проживающая на Ботанике, пропала 12 февраля. С тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд COD.
Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы, тату на лице.
Одежда: черное пальто, черная обувь.
Может нуждаться в медицинской помощи!
Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба позвонить по номеру 373 79 61 63 81 или в Службу 112.
