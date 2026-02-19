Ростовчане взяли 12 медалей на соревнованиях по прыжкам с трамплина

В Краснодаре завершились краевые соревнования по прыжкам в воду, где ростовские спортсмены завоевали 12 наград. Об этом сообщили в городской администрации.
Финал турнира прошел во Дворце водных видов спорта, где дончане соревновались в прыжках с трамплина. Юные ростовчане показали блестящие результаты как в личных, так и в синхронных прыжках. В копилке сборной города оказалось 12 медалей разного достоинства.
Высшую награду завоевали Демид Кондрашкин, Анастасия Крахмалева и Софья Галиченко. Серебряными призерами стали Валерия Черкасова, Софья Русинова, Елизавета Жерникова, а также Демид Кондрашкин, который поднялся на пьедестал во второй раз. Бронзу завоевали Елизавета Жерникова, Дарья Волкова, Мария Скляренко и Дмитрий Чужин.
