Ростовчане взяли 12 медалей на соревнованиях по прыжкам с трамплина

Ростовские спортсмены завоевали 12 медалей на краевых соревнованиях по прыжкам в воду.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре завершились краевые соревнования по прыжкам в воду, где ростовские спортсмены завоевали 12 наград. Об этом сообщили в городской администрации.

Финал турнира прошел во Дворце водных видов спорта, где дончане соревновались в прыжках с трамплина. Юные ростовчане показали блестящие результаты как в личных, так и в синхронных прыжках. В копилке сборной города оказалось 12 медалей разного достоинства.

Высшую награду завоевали Демид Кондрашкин, Анастасия Крахмалева и Софья Галиченко. Серебряными призерами стали Валерия Черкасова, Софья Русинова, Елизавета Жерникова, а также Демид Кондрашкин, который поднялся на пьедестал во второй раз. Бронзу завоевали Елизавета Жерникова, Дарья Волкова, Мария Скляренко и Дмитрий Чужин.

