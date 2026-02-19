Ричмонд
Приключения на Байкале: Shaman выцарапал имя любимой на облизанном льду

Певец Shaman (Ярослав Дронов) выцарапал имя своей возлюбленной на льду Байкала. Об этом сообщила сама Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале, опубликовав соответствующее фото.

Источник: Life.ru

Влюблённых сейчас разделяют тысячи километров: Мизулина находится в Москве, тогда как артист — на Байкале. Таким образом певец решил символически напомнить о своих чувствах, несмотря на расстояние.

Ранее Шаман уже оказывался в центре внимания во время поездки на Байкал — тогда он вызвал волну обсуждений, поцеловав и облизав лёд озера, что многие пользователи в Сети сочли странным и неуместным. Новый жест артиста вновь активно обсуждают в соцсетях, где мнения разделились: одни считают поступок романтичным, другие — очередной попыткой привлечь внимание.

Певец Шаман и Екатерина Мизулина состоят в браке. До этого их роман долгое время обсуждался в соцсетях: поводами становились совместные появления, тёплые публикации и взаимные упоминания. Пара избегала прямых заявлений, но не скрывала близких отношений.

После регистрации брака Шаман и Мизулина часто оказываются в разных городах из-за плотных графиков. Супруги неоднократно подчёркивали, что расстояние не мешает их отношениям, а публичные жесты артиста нередко становятся способом напомнить о чувствах.

