Приключения на Байкале: Shaman выцарапал имя любимой на облизанном льду

Ранее Шаман уже оказывался в центре внимания во время поездки на Байкал — тогда он вызвал волну обсуждений, поцеловав и облизав лёд озера, что многие пользователи в Сети сочли странным и неуместным. Новый жест артиста вновь активно обсуждают в соцсетях, где мнения разделились: одни считают поступок романтичным, другие — очередной попыткой привлечь внимание.