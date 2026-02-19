Новая дорога свяжет два района на окраине Минска

Новая дорога появится в Минске между Октябрьским и Московским районами, сообщил телеграм-канал «Минск | Октябрьский район».
Новую магистраль будут строить для облегчения передвижения минчан внутри города, а также с целью снижения нагрузки на МКАД. Пока же пересечь границу двух районов автомобилисты могут либо по проспекту Жукова, либо по кольцевой автодороге.
— Предварительно новая дорога свяжет улицы Чюрлениса и Корженевского, — уточнил глава администрации Октябрьского района Эдуард Томильчик.
На данном этапе идет поиск наиболее подходящего участка. А план утвердят, когда закончится строительство других развязок.
