Новая дорога свяжет два района на окраине Минска

На окраине Минска построят новую дорогу между двумя районами.

Источник: Комсомольская правда

Новая дорога появится в Минске между Октябрьским и Московским районами, сообщил телеграм-канал «Минск | Октябрьский район».

Новую магистраль будут строить для облегчения передвижения минчан внутри города, а также с целью снижения нагрузки на МКАД. Пока же пересечь границу двух районов автомобилисты могут либо по проспекту Жукова, либо по кольцевой автодороге.

— Предварительно новая дорога свяжет улицы Чюрлениса и Корженевского, — уточнил глава администрации Октябрьского района Эдуард Томильчик.

На данном этапе идет поиск наиболее подходящего участка. А план утвердят, когда закончится строительство других развязок.

Ранее Минтранс назвал дороги в трех направлениях из Минска, которые ждет капремонт.

А еще мы писали, что минчанка пожаловалась, что ей запретили пользоваться балконом.