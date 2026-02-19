Ричмонд
Ростовчане увеличат расходы на подарки к 23 февраля

Ростовчане готовы потратить на презенты к празднику 4600 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В этом году жители Ростова-на-Дону планируют потратить на поздравления ко Дню защитника Отечества в среднем 4600 рублей. Это на 700 рублей больше, чем в прошлом году, когда средний чек составлял 3900 рублей.

Согласно опросу SuperJob, в структуре праздничных трат наблюдаются интересные тренды: женщины готовят подарки чаще мужчин. Однако, несмотря на меньшую активность, мужчины закладывают на презенты более крупные суммы. Как правило, представители сильного пола вручают подарки отцам.

В общероссийском рейтинге Ростов идет в ногу со средними показателями по стране. Лидерами по тратам остаются Москва. Здесь средний чек на подарки составит 5300 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург. Жители Северной столицы выделят на эти цели 4900 рублей.

