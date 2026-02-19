Несмотря на мороз: первые укусы клещей зафиксированы в Беларуси в январе

Два случая укусов произошли во время работ в сельскохозяйственных постройках, цитирует пресс-служба ведомства заведующую противоэпидемическим отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Влада Запольская.
«Первые укусы клещей в 2026 году зарегистрированы в Брестской и Могилевской областях», — сказала она.
По ее словам, морозы не уничтожают клещей, ведь под снежным покровом и слоем прошлогодней листвы они сохраняются в состоянии анабиоза, фактически находясь «под теплым одеялом».
Когда температура поднимается до +5 °C, клещи пробуждаются и начинают искать «прокормителей» — от грызунов до человека.
Эксперт подчеркнула, что активность клещей резко возрастет сразу после таяния снега. Сезон активности клещей обычно длится до поздней осени, а в теплых районах (Гомельской, Гродненской и Брестской областях) клещи могут быть активны круглый год.
Ежегодно в организации здравоохранения по поводу укусов клещей обращается около 30 тысяч человек, отметили в Минздраве.