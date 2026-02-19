В Ростове после иска прокуратуры ребенку выдали дорогостоящий препарат

Прокуратура Пролетарского района Ростова-на-Дону помогла 11-летней девочке с редким заболеванием получить необходимое лекарство. С заявлением о нарушении прав ребенка обратилась мать школьницы.
Выяснилось, что девочка страдает редким заболеванием. Врачебная комиссия назначила ей дорогостоящий препарат, однако длительное время ребенок не мог его получить.
Чтобы восстановить права пациентки, прокуратура обратилась в суд с иском к министерству здравоохранения Ростовской области. Суд поддержал требования надзорного ведомства. После вмешательства прокуратуры жизненно важное лекарство было предоставлено ребенку.
